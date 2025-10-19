الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأحد عن تعرض متحف اللوفر في باريس لعملية سطو استهدفت مجوهرات نادرة من مجموعة نابليون.

سطو على متحف اللوفر وسرقة مجوهرات من مجموعة نابليون

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن عددًا من الأشخاص تمكنوا من اقتحام المتحف وسرقة مجوهرات تعود إلى مجموعة نابليون، "لا تُقدّر بثمن". وأضاف أن الجناة دخلوا المتحف باستخدام رافعة موضوعة على شاحنة للوصول إلى قاعة أبولو، حيث ركزوا جهودهم على خزانتين للعرض.

من جانبها، ذكرت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عبر منصة "إكس" أن السطو وقع أثناء افتتاح المتحف صباح اليوم، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات.

وأفادت النيابة العامة في باريس، التي فتحت تحقيقًا بالحادث، بأنه يجري حاليًا تقييم قيمة المسروقات، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن العملية وقعت بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا.

وكان المتحف قد أعلن عبر حسابه على منصة إكس أنه "سيبقى مغلقًا اليوم لأسباب استثنائية".