الرئيس السيسي: كل قرار بيتدرس بدل المرة 100 والدولة عشان تقوم عايزة همة من حديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا سنعاني من أجل تغيير وضعنا الاقتصادي، قائلا: "أكيد هنعاني عشان نحل وعشمنا في الله كبير ولازم اللى إحنا فيه بفضل الله هيتغير ولما يحصل والله هو مالك الملك والناس نسيت من كثرة زحمة الأحداث أن الوجود له صاحب وهو قادر يعطينا إنما أنت كمان تجتهد من أجل تغيير واقعك".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، أن تغير الواقع اختبار من الله مضيفا: "أنا عشمان في ربنا واللى بعمله محاولة أنا وزملائي لحل التحديات بقالها سنين طويلة ولا أقصد الإساءة لأحد لكن هي تحديات كان لا بد إننا كحكومة وشعب وأسر نبقى متفهمين لده".

ووجه كلامه للمصريين: "أنا مقدر رد فعلكم وربنا.. نتيجة اللى بنعمله والتحمل اللى بتتحملوه وبقول متشكر لكم وأنا عارف إن مصر بخير.. وبعملكم ربنا بيفرج والأمل في بكرة أفضل، وعمري ما فكرت أخدكم وأدخل بيكم في الحيط في أصعب الأوقات وكل حاجة بتدرس بدل المرة مية مرة".

وتابع: "الدولة عشان تقوم عايزة همة من حديد ولا تلين والإصلاح والتقدم والعمل لا ينتهي وينتهى بأن المسؤول يمشي إنما مسؤول عن ناس تفضل تحلم وتجري وربنا سيحقق أحلامك لأن كلها خير".