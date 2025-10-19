الموسوي يخطف برونزية البلياردو فـي البطولة العربية بالإسكندرية

كتب ــ عبدالله الجرداني: خطف لاعب منتخبنا الوطني للبلياردو الناشئ حسن الموسوي الميدالية البرونزية في مسابقة البلياردو العشر كرات ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر 2025، بمشاركة مجموعة من أبرز المنتخبات العربية. جاء إنجاز اللاعب حسن الموسوي في بعد فوزه على اللاعب البحريني فيصل المالكي بنتيجة 6–3، حيث قدم خلال المباراة أداءً جيدا. وفي المباراة الثانية خسر أمام الإماراتي محمد ناصر بنتيجة 0–6، ليعوض بعدها الخسارة بفوز على اللاعب السوري بنتيجة 6–5 بعد مواجهة مثيرة امتد للتنافس فيها حتى اللحظات الأخيرة. وفي دور ربع النهائي، واصل الموسوي عروضه المميزة وتفوّق على العراقي حسن محمد بنتيجة 7–6 في مباراة مثيرة شهدت تنافسًا كبيرًا، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بين كبار البطولة، وهناك، واجه اللاعب المصري محمد أحمد من الدولة المستضيفة، ليخسر بنتيجة 2–8 بعد أداء مشرف نال به احترام المتابعين ليكسب بذلك برونزية المسابقة. وتعد البرونزية محطة مهمة في مسيرة اللاعب الواعد، ويعكس التطور الملحوظ لرياضة البلياردو في سلطنة عُمان، وجهود اللجنة العُمانية للبلياردو والسنوكر في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على اعتلاء منصات التتويج في الأحداث الرياضية العربية والإقليمية والدولية.

