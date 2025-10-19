الرئيس السيسي: لا بد أن نوجه الشكر والتقدير والاحترام للرئيس دونالد ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة إن مصر بذلت قصارى جهدها لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بفضل الله سبحانه وتعالى تم إيقاف الحرب وأنتم رأيتم الفعاليات التي حدثت في مؤتمر إيقاف الحرب في غزة في شرم الشيخ، وهذا كان فضل كبير من ربنا، ولا بد كلنا نوجه التحية والتقدير والاحترام للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لازم.

ويشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة- اليوم الأحد- الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.