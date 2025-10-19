الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس وحتى صباح اليوم، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بما فيها القدس، بينهم ثلاثة أطفال وأسرى سابقون.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال الممنهجة في الضفة والتي توزعت الليلة الماضية على محافظات نابلس، سلفيت، قلقيلية، ورام الله.

كما شهدت محافظة طوباس الليلة الماضية، عملية اقتحام وتنكيل واسعة رافقها عمليات تحقيق ميداني، واعتداءات بالاضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينين، وتدمير البنية التحتية.

يشار إلى أن عمليات الاعتقال تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكلت عمليات الاعتقال، ولا تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع الفلسطينيين، والتضييق على حركتهم، وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.