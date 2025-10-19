دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 28.21 نقطة بنسبة بلغت 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 8891.08 نقطة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 28.21 نقطة بنسبة بلغت 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 8891.08 نقطة. وتم تداول 592.4 مليون سهم عبر تنفيذ 31763 صفقة نقدية بقيمة 137.9 مليون دينار كويتي (420.5 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9.08 نقطة بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8405.02 نقطة من خلال تداول 390.8 مليون سهم عبر إبرام 21543 صفقة نقدية بقيمة 71.19 مليون دينار (213.5 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 38.91 نقطة بنسبة بلغت 0.41 في المئة ليبلغ مستوى 9451.65 نقطة من خلال تداول 201.5 مليون سهم عبر تنفيذ 10220 صفقة بقيمة 66.7 مليون دينار (203.4 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر رئيسي 50 بنحو 2.01 نقطة بنسبة بلغت 0.02 في المئة ليبلغ مستوى 8745.68 نقطة من خلال تداول 261.7 مليون سهم عبر تنفيذ 11919 صفقة نقدية بقيمة 47.9 مليون دينار (146 مليون دولار).

