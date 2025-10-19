الرئيس السيسى: مستعدون للمساهمة من الآن فى إعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر للمشاركة الفورية في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر ستكون من أوائل الدول المبادرة بالمساهمة في عملية الإعمار دون أي مزايدات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر، إن “الناس اللي كانت بتقول لازم نقف جنب الأشقاء ونحارب، أحب أقول إن المفروض كل الدنيا هتجتمع عشان تساهم في إعمار غزة، لكن مصر قبل ما الدنيا كلها تتحرك مستعدة تساهم من دلوقتي في إعادة تعمير القطاع”.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تابعت بقلق وألم ما يعانيه أهل غزة، موضحًا أن القطاع تعرض لتدمير شبه كامل، حيث تجاوز عدد المنازل والمنشآت والمدارس والمستشفيات المدمرة 200 ألف، إلى جانب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية بالكامل، مؤكدًا أن عملية الإعمار ستتطلب تكاليف ضخمة، وأن مصر ستكون في مقدمة الدول الداعمة للأشقاء في غزة.