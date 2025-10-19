الرئيس السيسي: الحفاظ على أمن مصر لا يتحقق بالعمل فقط بل بالوعي والفهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحفاظ على أمن وسلامة مصر لا يتحقق بالعمل وحده، بل يحتاج أيضًا إلى الفهم والوعي، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق جميع فئات المجتمع ومؤسساته.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، إن "عشان مصر تفضل بخير وسلام وأمنها محفوظ، لازم يكون في وعي وفهم إلى جانب العمل"، موضحًا أن المدرسة والمسجد والكنيسة والبيت والإعلام جميعها جهات تتحمل دورًا مهمًا في بناء الوعي الوطني.

وأضاف الرئيس أن السنوات الماضية والأحداث التي مرت بها البلاد أظهرت للجميع نتائج كل قرار وإجراء، لافتًا إلى أن غياب الوعي قد يؤدي إلى ضياع الأفراد أو حتى ضياع الوطن بأكمله.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تتم إلا من خلال إرادة الشعب وجهده وتخطيط الدولة وتنفيذها، مؤكدًا أن وعي المواطنين بما تبذله الدولة من جهود وما تواجهه من مشاق هو الضمان الحقيقي لعبور المراحل الصعبة والحفاظ على استقرار مصر.