الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح الاثنين.. تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس 20 أكتوبر.. شبورة كثيفة نهارًا وأجواء خريفية مستقرة.. تتجه البلاد، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، نحو حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بعد أيام من التقلبات الطفيفة التي شهدتها بعض المحافظات. وتؤكد الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا على أغلب المناطق، بينما يميل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح ومع فترات الليل المتأخرة، في ظل اقتراب نهاية شهر أكتوبر الذي يمثل ذروة فصل الخريف في مصر.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك خلال الفترة ما بين الرابعة حتى الثامنة صباحًا.

وأكدت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من اليوم، نظرًا لتدني مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مشيرة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، لكنها سرعان ما تنقشع مع سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا.

سحب خفيفة ونشاط للرياح

وأشار خبراء الهيئة إلى تكوّن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق الساحلية. كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، مما يساهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء والليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 20 أكتوبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 – 31 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 28 – 31 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى 33 – 34 درجة مئوية

جنوب الصعيد: العظمى 37 – 38 درجة مئوية

استمرار الأجواء الخريفية المستقرة

أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيظل مستقرًا خريفي الطابع، مع فرص ضعيفة لتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية، واستمرار الاعتدال في درجات الحرارة نهارًا. كما نصحت المواطنين بارتداء ملابس خفيفة نهارًا ودافئة ليلًا، مع الالتزام بتعليمات المرور أثناء فترات الشبورة المائية الكثيفة.