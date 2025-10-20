نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ويتكوف: قدمنا التعازي لخليل الحية في فقدان أبنة بسبب القصف الإسرائيلي على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب يف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للشرق الأوسط عن خالص تعازيه لعدد من الأسر التي فقدت ذويها جراء القصف في المنطقة، مؤكدًا تضامنه الإنساني مع جميع المدنيين المتضررين من تصاعد أعمال العنف. وشدّد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين في مناطق النزاع دون تمييز.

ودعا المسؤول المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية الحوار والمساعي السلمية كسبيلٍ وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدى الحية صلاة الجنازة على نجله همام في العاصمة القطرية الدوحة، حسب بيان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.

وجاء في بيان الحركة: "أدى خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".

وكشف بيان لحركة حماس أمس، عن إصابة زوجة خليل الحية القيادى فى الحركة أثناء القصف الإسرائيلى على منزله بالعاصمة القطرية الدوحة، حسبما ذكرت شبكة العربية.وقال القيادى فى حركة حماس فوزى برهوم، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منزل رئيس وفد الحركة التفاوضي في قطر، وأسفر عن استشهاد نجل خليل الحية، مدير مكتبه، و3 من مرافقيه، هو جريمة مكتملة الأركان تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وإعلان حرب من إسرائيل على قطر والمنطقة العربية بأكملها.وأعلن القيادى بحركة حماس، أن شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى على وفد التفاوض فى قطر هم:الشهيد جهاد لبد (أبو بلال).الشهيد همام الحية (أبو يحيى).الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل).الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر).الشهيد أحمد عبد المالك (أبو مالك).إصابة زوجة خليل الحيةإصابة زوجة نجل خليل الحية