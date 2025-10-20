نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية تضرب مصر غدًا وأمطار رعدية تضرب عدة محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح قوية تضرب مصر خلال 48 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية مساء اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، عن موجة من التقلبات الجوية الحادة من المتوقع أن تضرب أنحاء متفرقة من البلاد غدًا الأحد 19 أكتوبر، محذّرةً المواطنين من نشاط رياح وأمطار متفاوتة الشدة تمتد من السواحل الشمالية حتى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن حالة عدم الاستقرار ستترافق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 و5 درجات مئوية، إلى جانب تكاثر السحب الممطرة والرعدية على عدد من المحافظات الساحلية وشمال الدلتا، مع احتمالية تساقط أمطار غزيرة أحيانًا قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من شمال سيناء والسواحل الشرقية.

أمطار رعدية ورياح قوية تضرب القاهرة الكبرى ومدن القناة

أوضح خبراء الأرصاد أن القاهرة الكبرى ومدن القناة ستشهد غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة. كما حذرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والصحراوية خلال ساعات الصباح الأولى، داعية السائقين إلى القيادة بحذر شديد لتجنب الحوادث.

وأشار البيان إلى أن الرياح الشمالية الغربية النشطة قد تصل سرعتها إلى 45 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار.

خريطة الأمطار المتوقعة على المحافظات غدًا

السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد): أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا.

الوجه البحري (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية): أمطار متوسطة إلى غزيرة.

القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

شمال الصعيد ووسط سيناء: أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة.

الأرصاد تقدم نصائح عاجلة للمواطنين

طالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التواجد في أماكن مكشوفة أثناء العواصف الرعدية، وضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار العالية أثناء تساقط الأمطار. كما شددت على أهمية ارتداء الملابس المناسبة لتقلب درجات الحرارة، وعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات المعدنية تجنبًا لأي حوادث نتيجة الرياح القوية.

وأكدت الهيئة أن الموجة ستستمر لمدة 48 ساعة، لتبدأ في الانحسار التدريجي مساء الاثنين مع تحسن تدريجي في حالة الطقس وعودة الأجواء الخريفية المستقرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

القاهرة الكبرى: العظمى 27°، الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 25°، الصغرى 18°

المنصورة: العظمى 26°، الصغرى 17°

أسيوط: العظمى 30°، الصغرى 20°

أسوان: العظمى 36°، الصغرى 24°