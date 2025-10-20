نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسةحوارية حول ريادة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .شهدت قاعة الاحتفالات الكبري جلسة حوارية بعنوان "ريادة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي: قيادات تبني عمالقة الغد"، ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الجامعة بمشاركة نخبة من رواد الأعمال المصريين ومؤسسي الشركات الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا.

شارك في الجلسة، السيد محمد نجّاتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Foras، والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Exits، ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pie، والشريك المؤسس لشركة Halan، والرئيس التنفيذي السابق لشركة KLIVVR.،و السيد أمير شريف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Bashar Soft، والسيد محمد عزت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bosta، والسيد أيمن العيساوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lucky ONE Connect Money، وأدارت الجلسة السيدة رانيا أيمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Entreprenelle.

ناقشت الجلسة، قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل منظومة ريادة الأعمال في مصر من مرحلة الفكرة إلى التوسع الإقليمي، من خلال استعراض تجارب عملية في دمج التقنيات الذكية داخل مراحل تطوير المنتجات وتحسين العمليات وتجربة العملاء وتحليل البيانات.

كما تتناولت الجلسة، تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع النمو وتحسين جودة القرار وتقليل التكلفة التشغيلية، إلى جانب استعراض متطلبات البنية التكنولوجية والمنصات والمهارات اللازمة لبناء شركات قادرة على التوسع والمنافسة عالميًا.

وأكدت النقاشات، على أهمية ثقافة التجريب والابتكار، وقياس مؤشرات الأداء، وبناء فرق متعددة التخصصات، باعتبارها عناصر جوهرية لنجاح الشركات الناشئة في بيئة رقمية متسارعة، وأبرزت فرص التعاون بين الشركات الناشئة، والجامعات والقطاع الخاص، لتعزيز الابتكار وتسريع نقل المعرفة وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة تدعم الاقتصاد الرقمي المصري.