العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تبدأ ترسيم "الخط الأصفر" في غزة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - بدأ الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ترسيم حدود الخط الأصفر داخل قطاع غزة بناء على تعليمات وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأظهر مقطع فيديو للقناة 12 الإسرائيلية، آليات تحمل حواجز تكتسي باللون الأصفر.

وحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، أصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوجيه رسالة واضحة إلى قادة حماس في غزة عبر آلية الرقابة الأميركية، جاء فيها أنه "يجب على كل عنصر من حماس يعثر عليه خلف الخط الأصفر في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل إخلاء المنطقة فورا".

وأضاف كاتس: "يتحمل قادة حماس مسؤولية أي حادث. سيكون كل من يبقى في المنطقة هدفا للهجوم من دون سابق إنذار، وذلك لتمكين قوات الجيش الإسرائيلي من العمل بحرية وفورا ضد أي تهديد".

وبعد وقف إطلاق النار في غزة، انسحب الجيش الإسرائيلي بموجب شروط الاتفاق الحالي إلى منطقة أطلق عليها اسم "الخط الأصفر".

ويشمل الخط الأصفر، كما رسمه الوسطاء، أكثر من نصف مساحة القطاع، أو 53 بالمئة منها، معظمها خارج مناطق تمركز السكان.

وفي الواقع، لا يسيطر الجيش الإسرائيلي على كل هذه المساحة بقوات برية، بل تتمركز العديد من قواته قرب الحدود مع إسرائيل.

وفي المراحل المستقبلية المحتملة لاتفاق وقف إطلاق النار، سيسحب الجيش الإسرائيلي قواته بشكل أكبر من القطاع.