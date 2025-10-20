وزير الري يتابع عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية بنسبة تنفيذ 18%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً -

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض موقف تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع ١٨% ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الستائر المعدنية وجاري الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحوائط الساندة بالبر الأيمن للتجهيز لأعمال تنفيذ تحويلة المياه، كما تم البدء بأعمال الصيانة الخاصة بالقنطرة القديمة للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع .

وقد وجه الدكتور سويلم بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الإختبارات اللازمة للتأكد من الإلتزام بكافة المعايير والمواصفات والإشتراطات الفنية واجبة التنفيذ .

كما وجه سيادته بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التى مر على إنشائها حوالى ١٥٠ عام .

وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، وأنه وبناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٥٤ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت .. فقد بدأت الوزارة فى تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد (٥٢٢) منشأ مائى متنوع، كما تم اجراء تقييم مفصل لعدد (١٠٦٧) منشأ، وجارى عمل معاينة لتقييم (٢٢١٦) منشأ مائى آخر .