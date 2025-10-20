نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل_ مصر تتصدر صناعة السيارات في المنطقة.. تعرف على حجم السوق وفرص النمو المستقبلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيارات الكهربائية تدخل السوق المصري.. تعرف على دعم الحكومة والمبادرات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا يستعرض تحولات صناعة السيارات في مصر والعالم، مع التركيز على توطين الصناعة، التحول نحو السيارات الكهربائية، وفرص النمو المستقبلية. التقرير كشف كيف تواصل مصر تعزيز التنمية الصناعية، نقل التكنولوجيا، وتقديم حوافز لتوطين قطاع السيارات بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنقل الذكي والمستدام.

خطوات مصر في التنمية الصناعية وتوطين السيارات

أوضح التقرير أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالجانب الصناعي، نظرًا لدوره كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة، كما ركزت على:

إطلاق مبادرات صناعية وطنية لتحسين جودة المنتجات.

لتحسين جودة المنتجات. تخصيص 5.2 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 لدعم برامج تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

لدعم برامج تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. نقل التكنولوجيا وتعزيز التنافسية بما يواكب المعايير العالمية.

حجم سوق السيارات في مصر

شهد سوق السيارات المحلي نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025:

ارتفعت مبيعات السيارات من 5.38 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 14.3 ألف سيارة في مايو 2025.

إجمالي حجم السوق من يناير إلى مايو 2025 بلغ 58.08 ألف سيارة، بزيادة 94.83% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

توزيع السيارات حسب النوع والحجم

سيارات الركوب: 77.6%، الأكثر مبيعًا وتفضيلًا للمستهلك المصري.

77.6%، الأكثر مبيعًا وتفضيلًا للمستهلك المصري. الشاحنات: 16.5%، سجلت أعلى نسبة نمو خلال الفترة (+103.7%).

16.5%، سجلت أعلى نسبة نمو خلال الفترة (+103.7%). الحافلات: 5.9%، مع نمو متواضع (+46.58%).

أما من حيث سعة المحرك، فقد هيمنت السيارات متوسطة الحجم (1.5 – 1.6 لتر) بنسبة 44.89%، تلتها السيارات الصغيرة/المتوسطة (1.3 – 1.5 لتر) بنسبة 28.49%، في حين جاءت المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الخفيفة (Light SUV) في المرتبة الثالثة بنسبة 21.12%.

تطور الإنتاج حسب درجة التصنيع

السيارات المكتملة: ارتفعت من 12.36 ألف سيارة في يناير – مايو 2024 إلى 24.59 ألف سيارة في نفس الفترة عام 2025 (+98.95%).

السيارات المفككة بالكامل: زادت من 17.45 ألف سيارة إلى 33.49 ألف سيارة (+91.92%).

فرص النمو المستقبلية

أشار التقرير إلى أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية للنمو المستدام في صناعة السيارات، منها:

المساحة الجغرافية الواسعة.

انخفاض معدل ملكية السيارات بالنسبة لعدد السكان.

شريحة الشباب الكبيرة، مما يعزز الطلب المحلي المتوقع.

مناطق التجارة الحرة التي تسمح باستيراد طرازات تنافسية.

كما يتوقع أن تسهم السياسات الحكومية في تعزيز نمو السيارات الكهربائية، مع دعم اتفاقيات دولية وصندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين.

الاتفاقيات والمشروعات الداعمة لصناعة السيارات

يشير التقرير إلى جهود الدولة في:

تصنيع وتجميع السيارات محليًا .

. تطوير الصناعات المغذية وصناعة السيارات الكهربائية .

. إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات لتعزيز التوطين.

التقرير يؤكد أن توطين صناعة السيارات في مصر فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، مع الاستفادة من التحولات العالمية نحو التنقل الذكي والمستدام، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا متقدمًا في صناعة السيارات قادرًا على المنافسة عالميًا.