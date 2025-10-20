نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خاص لوثائقي "ويبقى الأمل" في مهرجان الجونة من إنتاج مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بدولة الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي «ويبقى الأمل»، الذي يوثق قصصًا إنسانية مؤثرة من غزة، ضمن فعاليات المهرجان المقام تحت شعار «السينما من أجل الإنسانية».



الفيلم من إنتاج مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بدولة الإمارات، ويتناول الواقع الإنساني الذي عاشه سكان قطاع غزة خلال العامين الأخيرين وسط أوضاع إنسانية قاسية، خفّفت من حدتها المبادرات والتدخلات الإغاثية التي بثّت الأمل في نفوس كثير من المتضررين. ويوثق الفيلم التحوّل إلى الأمل، عبر قصص واقعية لأشخاص تغيرت حياتهم بفعل الدعم الإنساني الإماراتي.

ويلي العرض جلسة نقاشية حول دور الأعمال الوثائقية في دعم القضايا العالمية والتعاون الإنساني، يشارك فيها كل من:

معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،

وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى مصر،

والفنانة يسرا عضو المجلس الاستشاري الدولي لمهرجان الجونة،

والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويتضمن الفيلم مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة، تنقل معاناة الأطفال والنساء وكبار السن في غزة خلال الحرب، وما أعقبها من مبادرات إنسانية مثل العلاج والإجلاء الطبي والرعاية في مدينة الإمارات الإنسانية.

قال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي إن الأعمال السينمائية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات، لما تحمله من لغة عالمية مؤثرة تتجاوز الحدود. وأضاف أن الجهود الإنسانية الإماراتية "زرعت الأمل لمئات الآلاف، وجسدت التزام الدولة الدائم بنصرة الإنسان وصون كرامته أينما كان".

ويحضر عرض الفيلم عدد كبير من الفنانين وصنّاع السينما من دول عربية وأجنبية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. ويعكس العمل توجه مهرجان الجونة نحو دعم القضايا الإنسانية من خلال الفن، وإبراز أثر الجهود الإغاثية في بناء الأمل والتعافي.

ويأتي عرض الفيلم ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى توظيف الفن كقوة ناعمة لنقل صوت الإنسان وقصصه إلى العالم، وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية وقدرة الأمل على تجاوزها.