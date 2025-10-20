قبل ما تبدّل أو تحوّل.. شوف سعر الدولار النهارده في البنوك المصرية

أحمد جودة - القاهرة - استقرار جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. تفاصيل الأسعار في جميع البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة داخل السوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقّب المستثمرين والمتعاملين بالسوق لأي تحركات جديدة في أسعار الفائدة أو قرارات اقتصادية قد تؤثر على سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجّل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري اليوم 47.49 جنيهًا للشراء و47.63 جنيهًا للبيع، وهو نفس مستوى الإغلاق الذي سجله الدولار الأسبوع الماضي، ليواصل العملة الأمريكية الثبات النسبي أمام الجنيه دون تغيرات جوهرية تُذكر.

ويرى محللون أن هذا الثبات يعكس استقرار المعروض النقدي الأجنبي داخل القطاع المصرفي وتحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، خصوصًا من الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

وفيما يلي آخر تحديثات أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) بنك مصر 47.53 47.63 البنك الأهلي المصري 47.52 47.62 بنك القاهرة 47.63 47.73 بنك الإسكندرية 47.47 47.57 بنك قناة السويس 47.52 47.62 البنك التجاري الدولي (CIB) 47.50 47.60 بنك البركة الإسلامي 47.50 47.60 المصرف المتحد 47.50 47.60 بنك الكويت الوطني 47.52 47.62 مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.56 47.65

محللون: السوق في حالة ترقّب.. واستقرار الدولار مؤقت

يرى خبراء الاقتصاد أن حالة الهدوء التي يشهدها سعر الدولار في مصر خلال أكتوبر تعود إلى التوازن النسبي بين العرض والطلب، مدعومًا بزيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام.

لكنهم أشاروا أيضًا إلى أن استقرار الدولار الحالي قد يكون مؤقتًا، في ظل توقعات بتقلبات محتملة مرتبطة بتحركات الفيدرالي الأمريكي وقرارات الفائدة العالمية.

ويضيف الخبراء أن السوق المصري أصبح أكثر مرونة في التعامل مع تغيرات العملة الأجنبية، ما يمنح الجنيه المصري فرصة للثبات النسبي أمام الدولار في المدى القريب.