حبس الأب المتهم بدهس طلاب فى بيفرلي هيلز الشيخ زايد 4 أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - قررت النيابة العامة في الجيزة ، حبس الأب المتهم في واقعة مشاجرة ودهس طلاب في بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان من الطلاب والمدرسين لسماع أقوالهم، للوقوف على ملابسات الحادث.

ويجرى رجال المباحث بمديرية امن الجيزة تحريات كشف ملابسات واقعة إصابة عدد من الأشخاص، نتيجة تعرضهم لحادث دهس بواسطة سيارة، داخل كمباوند ببالشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن خلافا وقع بين عدد من الطلاب، واتفقوا على حل الخلاف والتقابل أمام نادي بفرلي هيلز، داخل الكمابوند، وحضر اللقاء أولياء أمورهم، إلا أن مشادة كلامية دفعت ولي أمر طالب لاستقلال سيارته، والاصطدام بعدد من الأشخاص من الطرف الآخر، مما أدى لإصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

ولجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابساته، كما تم الاستماع لأقوال المصابين، وشهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاها لمتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.