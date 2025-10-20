نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار سعر الجنيه الذهب في مصر مع استمرار الارتفاع القياسي عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرار سعر الجنيه الذهب في مصر مع استمرار الارتفاع القياسي عالميًا

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، في مستهل أسبوع التداول، بالتزامن مع افتتاح البورصة العالمية للذهب فوق مستوى 4200 دولار للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة في الأسعار.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التذبذبات التي شهدتها السوق المحلية مؤخرًا، حيث يعكس حالة الحذر بين المتعاملين مع مراقبة اتجاه الأسعار العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية الدولية وتراجع عوائد الدولار، ما يدعم الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 6566 جنيهًا

عيار 21: 5745 جنيهًا

عيار 18: 4924 جنيهًا

الجنيه الذهب: 45960 جنيهًا

وفي السياق نفسه، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، بعد أن سجلت الأونصة مستوى قياسيًا جديدًا عند 4380 دولارًا بزيادة بلغت 118 دولارًا خلال 24 ساعة فقط، لترتفع مكاسب الذهب بنسبة 63% منذ بداية عام 2025، وهو صعود وصفه بأنه "الأقوى على الإطلاق دون مؤشرات على أي تراجع قريب".

وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية وضعف البنوك الأمريكية الإقليمية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماعين القادمين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما أشار عدد من المحللين إلى أن الإقبال المتزايد على الذهب لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار فقط، بل امتد إلى الأفراد العاديين الذين يرونه ملاذًا آمنًا ضد تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم. كما بدأت بعض البنوك المركزية في زيادة احتياطاتها من الذهب خلال الربع الأخير من العام، في خطوة تعكس فقدان الثقة النسبي في استقرار العملات الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة.

