محمد صلاح خارج تشكيل الريدز ضد آينتراخت فى دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - أعلن الهولندي أرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى التشكيل الرسمى ضد آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى المباراة المقرر اقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "دوتش بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدورى فى بطولة دوري أبطال أوروبا.

آينتراخت ضد ليفربول

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول قبل القمة المرتقبة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وجاء تشكيل ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فريمبونج، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: سوبوسلاي، جونز، فيرتز

خط الهجوم: إيكتيكي، جاكبو، إيزاك

تشكيل ليفربول

مباراة ليفربول اليوم

يخوض ليفربول مواجهة صعبة أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا وسط ظروف متشابهة للفريقين، إذ يمتلك كل منهما 3 نقاط، مع تفوق بسيط للألمان بفارق الأهداف، ما يجعل اللقاء بمثابة مواجهة مباشرة لحسم المركز والتقدم نحو التأهل.

ويسعى ليفربول للخروج من دوامة النتائج السلبية بعد سلسلة من الهزائم المحلية والأوروبية، كان آخرها أمام مانشستر يونايتد في "أنفيلد"، ليواصل الفريق فترة تراجع لم يعرف مثلها منذ أكثر من عقد. وتُعد المباراة فرصة للمدرب أرني سلوت لإيقاف نزيف النقاط واستعادة الثقة.

كما يترقب محمد صلاح تسجيل هدفين إضافيين ليبلغ حاجز 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ويصبح أول لاعب أفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.