الأمم المتحدة يؤكد صعوبات الوصول إلى شمال غزة بسبب إغلاق المعابر

أحمد جودة - القاهرة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الوصول إلى شمال غزة لا يزال بالغ الصعوبة جراء الإغلاق المستمر لمعبري زيكيم وإيريز اللذين يوفّران نفاذًا مباشرًا إلى تلك المناطق، في حين أن الأمم المتحدة وشركاءها أحرزوا تقدّمًا في تكثيف جهود الاستجابة منذ سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من عشرة أيام، لا سيّما في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأفاد شركاء العمل الإنساني الذين يراقبون حركة السكّان بأن التنقّل باتجاه المناطق التي كانت محظورة قبل وقف إطلاق النار متواصل، وقد سُجّل منذ 10 أكتوبر أكثر من (425،000) حركة انتقال من الأجزاء الجنوبية إلى الشمالية من القطاع.

وفي شمال غزة، زار الشركاء الإنسانيون أمس موقع نزوح في جباليا، ومدرستين تؤويان نازحين في بيت لاهيا، بعدما كان تعذّر الوصول إليهما قبل وقف إطلاق النار بسبب العمليات العسكرية.

وتمكّنت فرق الأمم المتحدة أمس من تتبع البضائع الداخلة عبر معبر كيسوفيم بموجب آلية الأمم المتحدة المنبثقة من قرار مجلس الأمن رقم (2720)، ومن أصل 10 بعثات إنسانية نُسّقت، تم تسهيل (6) بعثات شملت جمع خزّانات مياه ومجموعات نظافة وكميّات من الوقود من المعابر إلى داخل غزة