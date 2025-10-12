نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ المصري بينهم ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية القرار



نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025، بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ المصري، في العدد رقم 41 تابع بتاريخ 11 أكتوبر 2025.

أبرز الأسماء المعينة في المجلس

ضم القرار عددًا من الشخصيات البارزة، منها:

الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق

الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية السابق بمجلس النواب

الإعلاميان سيف زاهر ومحمد شبانة

الفنان ياسر جلال

المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار السابقة

القبطان ولاء حافظ، صاحب الرقم القياسي العالمي لأطول غطسة 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية

الإطار القانوني للتعيين



يستند القرار إلى ما خوله الدستور المصري، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ لضمان تمثيل متوازن للكفاءات والخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وتشمل ضوابط التعيين:

عدم الإخلال بالأكثرية النيابية داخل المجلس

عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه مهامه

عدم تعيين من خسر في انتخابات مجلس الشيوخ نفسها

تخصيص 10 مقاعد على الأقل للنساء

الجلوس الافتتاحية والإجراءات التشريعية



من المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ الجديد أولى جلساته في النصف الثاني من أكتوبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث:

يُختار أكبر الأعضاء سنًا لإدارة الجلسة، ويعاونه أصغر عضوين

يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم

تُجرى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة

توقعات الجلسة الافتتاحية



من المتوقع أن تشهد الجلسة حضورًا واسعًا لشخصيات عامة وممثلي وسائل الإعلام، مع التركيز على تنوع أعضاء المجلس بين السياسة، الإعلام، الثقافة، والفن، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.