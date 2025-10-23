رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم طموح مصر كى تصبح محطة للطاقة فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 12:36 صباحاً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبى هو أكبر شركاء مصر التجاريين، واستثماراتنا العام الماضى كانت 49 مليار يورو وهذا مبلغ كبير، وفى قطاع الطاقة ندعم طموح مصر كى تصبح محطة للطاقة فى المنطقة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس المجلس الأوروبى، عقب انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى، لدينا مشاريع لإطلاق منصات تسعى لتسرع الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، والتعاون الصناعى بين الاتحاد الأوروبى والجنوبيين فى مصر، والأخيرة تشكل داعما رئيسا لهذه المنصة.