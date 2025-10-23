نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025 اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء الدعاية رسميًا..

تنطلق اليوم الخميس فعاليات الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين رسميًا، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية التي تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة.

وتُعد هذه الخطوة إيذانًا ببداية مرحلة حاسمة في العملية الانتخابية التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

إعلان القوائم النهائية للمرشحين ونشرها بالجريدة الرسمية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القوائم النهائية للمرشحين سيتم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة التنازلات المقررة قانونًا يوم 26 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن نشر الأسماء بشكل رسمي يأتي بعد فحص جميع الطلبات والتظلمات المقدمة من المرشحين، لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة في العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين يمثل الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الدعاية الانتخابية، التي تُتيح للمرشحين التواصل مع المواطنين وطرح برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع القواعد التي حددها القانون والضوابط التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

إطلاق قاعدة بيانات محدثة للناخبين عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني

وفي إطار جهود الهيئة لتسهيل مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، أعلن المستشار حازم بدوي عن إطلاق قاعدة بيانات محدثة للناخبين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من خلال الرابط التالي:

