«أعاد كتابة تاريخ الدوري الإنجليزي».. كيف دعمت صحف العالم اللاعب المصري محمد صلاح؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - حرصت وسائل الأعلام العالمية وجماهير نادي ليفربول على دعم ومساندة النجم المصري محمد صلاح ضد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها من بعض أساطير الكرة الإنجليزية، والتي بلغت حد المطالبة باستبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق لعدة مباريات.

يأتي هذا في الوقت الذي أثار فيه النجم المصري الذي دخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025 من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل حول مستقبله مع ليفربول.

وقام النجم المصري بحذف صورة حسابه الشخصي، على منصة "إكس" تويتر سابقا، الذي كانت صورته بقميص ليفربول، ووضع بدلا منها صورة شخصية مع ابنتيه، كما حذف كلمة لاعب في ليفربول، من التعريف الشخصي الخاص به، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، واكتفى بترك كلمة "يقيم في ليفربول".

الصحف العالمية تدافع عن محمد صلاح وتصفه بـ"الأسطورة الحية"

البداية مع صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية، التي قالت، "على الرغم أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه مع ليفربول، إلا أنه يعد من أهم لاعبي العالم، وأفضل لاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة، بعدما قاد لفريق لتحقيق المجد على مدار العقد الماضي".

كما دافعت شبكة "lentedesportiva" العالمية عن محمد صلاح، بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً، جراء تراجع مستواه مع ليفربول في الفترة الأخيرة.

وقالت الشبكة العالمية عن محمد صلاح، "هو الجناح الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية عصر البريميرليج، فمنذ انضمامه إلى ليفربول عام2017، أعاد كتابة كتب الأرقام القياسية بتسجيله أكثر من 185 هدفاً، كما شارك في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 ولقب الدوري الإنجليزي مرتين، نتيجة ثباته في الأداء، وقدرته على إنهاء الهجمات، وتأثيره على مجريات اللعب، مما يجعله الجناح العصري الأمثل".

وأضافت، "شهد الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه الطويل ظهور العديد من الأجنحة الاستثنائية الذين تركوا بصمات لا تُمحى في ذاكرة اللعبة، سواء بأهداف خالدة أو إبداعات صنعت الفارق في المباريات الكبرى، محمد صلاح ضمن هؤلاء".

وأضافت الشبكة العالمية، "لا يزال محمد صلاح نجمًا عالميًا في الثالثة والثلاثين من عمره، رسم الجناح المصري ملامح عصرٍ جديدٍ لليفربول بأهدافه، وثباته، ورغبته الدائمة في الفوز".

وتابعت، "حتى في الثلاثينيات من عمره، تُبقيه سرعته ودقته وأخلاقياته في العمل ضمن النخبة، بمشاركته أعلى قيمة سوقية في هذه القائمة، يُثبت محمد صلاح أن الرقي الحقيقي يزداد مع التقدم في السن".

أما شبكة "Givemesport" البريطانية، فاختارت محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم حاليًا، وقالت، "في ختام الموسم الماضي، ساهم صلاح بأكثر من 50 هدفًا، وحصل على الحذاء الذهبي معادلًا رقم تييري هنري القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إحصائياته حتى هذه اللحظة تُضاهي إحصائيات ليونيل ميسي في أوج عطائه، بعد تمديد عقده مؤخرًا لمدة عامين، سيسعى لمساعدة فريقه على الفوز بلقبين متتاليين في الدوري، ويتمتع النجم المصري بتقدير عالمي كلاعب من الطراز الأعلى، فقد جمع خلال الموسمين الأخيرين أداءً ثابتًا جعله مرشحًا دائمًا للقب الأفضل".

في حين كشف موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني، أن إدارة ليفربول كدت تمسكها الكامل بخدمات محمد صلاح، مشددة على أنه لا توجد أي نية للتفريط فيه سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو في الصيف المقبل، رغم التراجع النسبي في أرقامه هذا الموسم.

ورغم هذا الانخفاض في الأداء، ترى إدارة النادي أن محمد صلاح لا يزال عنصرًا محوريًا في مشروع ليفربول الفني والتسويقي، معتبرة أن تاريخه وما قدمه للنادي منذ انضمامه عام 2017 يجعلان من رحيله أمرًا غير مطروح حاليًا.