نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري المصري يلتقي نظيره الإيراني لبحث التعاون في إدارة الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بالمهندس عباس علي آبادي، وزير الطاقة الإيراني، على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، المنعقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

شهد اللقاء مناقشة عدد من مقترحات التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات ترشيد استخدام المياه، وإدارة المياه الجوفية، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في مواجهة تحديات ندرة المياه.

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية بما يسهم في تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات الشراكة بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة في قطاع المياه.

من جانبه، أعرب وزير الطاقة الإيراني عن تقديره للتجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات البحوث والتدريب وتطبيق الحلول الذكية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.

0d0fb575-1594-492e-95ce-8ddc5095fee1

72b76bf1-a943-483b-be7d-a6d54dd20937