بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصر والاتحاد الأوروبي تتصد صحف العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - تصدرت قمة مصر والاتحاد الأوروبى بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عناوين الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس.

وأبرزت الصحف أهمية هذه القمة خاصة أنها القمة الأولى من نوعها مع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس أهمية العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وخلال القمة، تم التأكيد على الدور الحيوي لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، من خلال مبادراتها للسلام وجهودها في حل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبى بأن هذه القمة تمثل فرصة لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر، بهدف تعزيز الاستقرار المشترك، وتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

ووفقا للمجلس، شدد القادة على التزامهم بالتعاون في مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية المشتركة كتعزيز جهود السلام والمصالحة في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا والتعاون في مجالات الهجرة غير النظامية والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك في المنظمات الدولية وتبادل الفرص الاقتصادية والعلاقات التجارية.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة بروكسل تايمز أن الاتحاد الأوروبى تعهد بحزمة مساعدات جديدة لمصر، حيث تأتي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وقع في مارس من العام الماضي، ويعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقاته مع مصر باعتبارها شريكا محوريا في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ومصر أعلنا عن توقيع عدد من الاتفاقيات، من بينها حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك خلال أول قمة بين الجانبين عقدت يوم أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال استقبالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق مزيد من فرص التجارة والاستثمار لمصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

كما أعلن الاتحاد عن استثمارات إضافية بقيمة 1.8 مليار يورو بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، إلى جانب 600 مليون يورو ستُخصص لعدد من المشروعات التنموية المحددة، منها 200 مليون يورو لدعم جهود الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

من جانبها، أبرزت شبكة "يورونيوز" الأوروبية إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للأبحاث والابتكار "هورايزون أوروبا"، مشيرة إلى أنه أكبر برنامج تمويلي من نوعه في العالم.

وأشارت إلى أن برنامج (هورايزون أوروبا) يمتد للفترة من 2021 إلى 2027 بميزانية إجمالية تبلغ 93.5 مليار يورو، ويُعد البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، حيث يمول مشاريع تشمل الجامعات والمؤسسات الصناعية والعامة، ويركز على مواجهة تغير المناخ ودعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في كلمتها خلال القمة الأوروبية المصرية في بروكسل: نحتفل اليوم بانضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا، وهو أكبر برنامج عالمي للبحث والابتكار، هذا البرنامج لا يخدم العلم فحسب، بل يستثمر في مشاريع حيوية لمستقبلنا الاقتصادي من الطاقة النظيفة إلى الحوسبة الكمية. والآن يمكن للعلماء والمبتكرين المصريين أن يكونوا جزءًا من هذا النجاح.

من جهتها، ذكرت صحيفة "إيه يو بيزنس" الأوروبية أن مصر أصبحت ثاني دولة إفريقية بعد تونس ترتبط بالبرنامج الأوروبي العملاق للبحث والابتكار " هورايزون أوروبا"، ما يعزز الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويوفر منصة للتعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، من التحول الرقمي إلى العمل المناخي، كما يدعم التعاون الإقليمي في مجالات البحث والابتكار.

ويمتد الاتفاق أيضًا إلى مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (PRIMA)، التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير النظم الزراعية وسلاسل القيمة الغذائية.

ويُذكر أن 21 دولة باتت مرتبطة الآن ببرنامج "هورايزون أوروبا"، من بينها دول في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ودول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأخرى من سياسة الجوار الأوروبية، بالإضافة إلى دول ثالثة استوفت معايير الانضمام الاقتصادية والسياسية والعلمية.

وبدورها، أشارت منصة "أفريكا نيوز" الإخبارية، إلى أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر قد تسهم في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

وتابعت أن الأوضاع الجارية في قطاع غزة قد حظيت بالتأكيد بحيز واسع من المناقشات، نظرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع.