نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بعدد من الأحياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بنطاق أحياء المحافظة، وذلك للوقوف على الفرص المتاحة لتطوير العمل بتلك المواقع وتعظيم الاستفادة منها وتوفير مساحات إضافية لإقامة المزيد من المشروعات التي تُمكّن شباب المحافظة من تحقيق تطلعاتهم وتوفير مصادر دخل مستقرة لهم، إلى جانب زيادة عدد المنافذ المخصصة لعرض منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية ومشروعات دعم المرأة.

وشملت جولة المحافظ المرور على المركز التكنولوجي بمدينة الطلبة بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة والمقرر رفع كفاءته وتحديث منظومة العمل به وتوفير قاعات مجهزة لإقامة الندوات والدورات التدريبية بالإضافة إلى المرور على الباكيات التجارية بسور النادي السويسري، وأسفل كوبري فيصل، وشارعي الشهيد جمال الدين عفيفي وبرادة، ومحيط محطة ساقية مكي، ومنطقة المنيب.

كما تفقد المحافظ عددًا من المواقع المقترحة كمشروعات مستقبلية لجهاز رعاية وتشغيل الشباب حيث بحث المخططات الخاصة بإنشاء باكيات ومحال جديدة في ذات الإطار، مشددًا على ضرورة مراعاة النسق الحضاري وحجم الكثافات المرورية، وعدم التأثير على حركة المارة، على أن يقتصر التخصيص على الأنشطة التي لا تسبب إزعاجًا للمواطنين ولا تضر بالمظهر الجمالي للمناطق المقامة بها.

وأكد المحافظ على رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ضرورة التنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من التزام شاغلي الباكيات باشتراطات التعاقد وتوفير وسائل الحماية المدنية، مع الحفاظ على المظهر الحضاري العام.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير مشروعات وفرص عمل تتيح لهم تحقيق الاستقرار المعيشي مشيرًا إلى أن مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المحلية المستدامة، وتسهم في تعزيز دور الشباب كشريك فاعل في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعلاء أبو زيد رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، واللواء محمد الضُبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

