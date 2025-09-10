نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض الاتحاد الليبي لضم حسين الشحات.. وظرف أسري يعرقل المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، عن العرض المقدم لضم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الاتحاد الليبي طالب التعاقد مع حسين الشحات خلال فترة انتقالات يناير المقبلة".

وأضاف: "الشحات يريد استكمال مسيرته مع النادي الأهلي ويريد تحقيق بطولات وأرقام أكبر مع الفريق ولكن".

وأكمل: "حسين لا يريد أن يتعامل كموظف، اللاعب يحاول أن يصل إلى أقصى ما يمكن للعودة للتشكيل الأساسي للأهلي".

وتابع: "حسين الشحات اتفق مع مسئولي الاتحاد الليبي على الانتقال لهم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد للبحث عن فرصة المشاركة خاصة بعد خروجه من التشكيل الأساسي بالنادي الأهلي".

وواصل: "الاتحاد الليبي اتفق مع الشحات على حصوله على قيمة مليون دولار مقابل الإعارة لمدة موسم".

وأكد: "توجد أزمة وحيدة فقط في انتقال اللاعب إلى الاتحاد الليبي خلال الفترة الحالية، بسبب طلب الشحات سفر أسرته معه بالإضافة إلى تواجد شقيقة أيضًا وهو ما رفضه مسؤولي الاتحاد الليبي".

واختتم: "ما زال المفاوضات جارية الآن بشأن طلب اللاعب".