نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب يطلب تدعيم 3 مراكز في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ييس توروب طلب من إدارة الكرة تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في ثلاثة مراكز هي قلب الدفاع والظهير الأيسر والمهاجم الصريح.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن المدرب الدنماركي يرغب في تدعيم الفريق بعدة عناصر، تحسبًا لضغط المباريات والإصابات، خاصة مع ارتباط الأهلي بالمنافسة على أكثر من بطولة هذا الموسم.

وأضاف الغندور أن لجنة التخطيط بدأت بالفعل في دراسة الأسماء المطروحة بالتنسيق مع مدير الكرة وليد صلاح الدين لتلبية احتياجات الجهاز الفني وفقًا للأولويات الفنية والمالية.

