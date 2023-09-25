انت الان تتابع خبر سر الفاكهة المحرمة: هل توجد أنواع فواكه ممنوعة على مرضى الكوليسترول؟ اكتشف الحقيقة وتعرّف على الخيارات الصحية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الكوليسترول الضار هو زيادة في مستويات الدهون في الشرايين والأوردة في الجسم. لذلك ، يُنصح دائمًا بتوخي الحذر في تناول الطعام لمرضى الكوليسترول الضار لتجنب تفاقم حالتهم.

هل هناك فواكه ممنوعة لمرضى الكوليسترول؟

وفقًا للدكتور بهاء ناجي ، استشاري التغذية العلاجية ، لا يوجد أي نوع من الفواكه ممنوع على مرضى الكوليسترول الضار ، حتى لو كانت تحتوي على نسبة عالية من السكريات. يشير إلى أن السكريات الموجودة في الفواكه هي سكر الفركتوز الذي يحترق بسرعة ولا يسبب أي ضرر.

هل الفواكه المجففة ممنوعة لمرضى الكوليسترول؟

يؤكد استشاري التغذية العلاجية أن الفواكه المجففة غير ممنوعة لمرضى الكوليسترول الضار. لا تتحول إلى دهون ثلاثية ولا تؤثر بشكل سلبي على صحة مرضى الكوليسترول. ومع ذلك ، يؤثر سلبًا فقط على مرضى السكري. بالنسبة للأفوكادو ، الذي يحتوي على مستويات أعلى من الدهون ، فإنه لا يؤثر سلبًا على مرضى الكوليسترول الضار ، حيث تكون الدهون الموجودة فيه غير مشبعة وغير ثلاثية.