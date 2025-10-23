تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفق الحسابات الفلكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 11:24 مساءً - أقل من أربع شهور تفصلنا على شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذى يتجدد فيه الروحانيات، وتتجمع فيه الأسر على مائدة الإفطار وتتجلى فيه الدعوات والصلوات، حيث كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريا، عن موعد شهر رمضان 2026، وأول أيامه فلكيا فى ضوء الدليل الهجري لعام 1447 هجرياً.

ووفقا لحسابات الفلك يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجرياً الموافق 2026 ميلادياً يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.