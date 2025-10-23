عاجل ـ الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل

أحمد جودة - القاهرة - عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بسلامة الله إلى أرض الوطن، عقب زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك سيادته في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مشاركة فاعلة في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت القمة مناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجالات الطاقة، والهجرة، والاستثمار، والأمن الإقليمي.

وأكد السيد الرئيس خلال كلمته حرص مصر على تطوير العلاقات مع الجانب الأوروبي بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

لقاء الرئيس السيسي بملك بلجيكا وعدد من القادة الأوروبيين

خلال الزيارة، التقى الرئيس السيسي جلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، حيث تم استعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

كما عقد سيادته لقاءات ثنائية مع عدد من قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، تم خلالها بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضية الأمن الغذائي والطاقة.

تأكيد مكانة مصر كشريك استراتيجي لأوروبا

جاءت مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة لتؤكد المكانة المحورية لمصر في محيطها الإقليمي، ودورها المتنامي كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فرص التعاون والتنمية.