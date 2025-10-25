نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزارة العمل تعلن عن 100 وظيفة جديدة بشركة LG برواتب تصل إلى 9000 جنيه شهريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة العمل تعلن عن 100 وظيفة جديدة بشركة LG برواتب تصل إلى 9000 جنيه شهريًا

أعلنت وزارة العمل عن توفير 100 فرصة عمل جديدة داخل شركة LG للإلكترونيات – مصر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لفتح آفاق جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص في السوق المصري.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتوسيع قاعدة التشغيل وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، عبر دعم الشركات العالمية العاملة في مصر، مثل شركة LG، لتوفير وظائف فنية وإدارية للشباب المؤهلين.

تفاصيل الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف الجديدة المعلنة:

50 فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط.

فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط. 50 فني صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو مؤهل عالٍ في تخصص تبريد وتكييف.

وأشارت وزارة العمل إلى أن الراتب الشهري يتراوح بين 7000 و9000 جنيه مصري حسب مستوى الخبرة والكفاءة الفنية لكل متقدم، مع توفير بيئة عمل آمنة وتدريب مستمر للموظفين الجدد.

الشروط المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا.

امتلاك خبرة عملية من سنة إلى 10 سنوات في المجال المطلوب.

إجادة المهارات الفنية الخاصة بالصيانة والتركيبات.

الالتزام والانضباط في بيئة العمل.

وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي ضمن التعاون المستمر مع شركة LG، بهدف دعم العمالة الفنية الماهرة وخلق فرص جديدة تلائم مؤهلات الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصيانة المتقدمة.

طريقة التقديم

يُتاح التقديم مباشرة من خلال إرسال السيرة الذاتية (CV) عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشركة LG:

