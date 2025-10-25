نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا بخير والحمد لله.. أول تعليق من مؤمن سليمان بعد شائعة وفاته أثر أزمة قلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكابتن مؤمن سليمان يكذب خبر وفاته: ما زلت على قيد الحياة

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تشير إلى وفاته الكابتن مؤمن سليمان لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني الحالي لفريق الشرطة العراقي، ولذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة أثناء خوض مباراة ضد فريق أربيل في الدوري العراقي، حسبما ذكرت التقارير العراقية.

وأكد مصدر مقرب من المدرب أن مؤمن سليمان يتمتع بصحة جيدة ويواصل مهامه الفنية بصورة طبيعية مع فريقه في العراق.

وعلق الكابتن مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، على شائعة وفاته بعد خسارة فريقه أمام فريق أربيل في الدوري العراقي، وطلب من الجماهير عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

الكابتن مؤمن سليمان - الدوري العراقي

تعليق الكابتن مؤمن سليمان على شائعة وفاته

وفور انتشار الأخبار علق المدرب المصري مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، على هذه الشائعات، حيث نفى شائعات وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة فريقه أمام أربيل في الدوري العراقي.

تعليق الكابتن مؤمن سليمان على خبر وفاته

وقال سليمان عبر حسابه على فيسبوك: "يا جماعة دي إشاعة سخيفة، أنا في المطار وراجع بغداد إن شاء الله وأشكركم جميعًا".

من هو الكابتن مؤمن سليمان

لاسم الكامل هو مؤمن سليمان محمد، مواليد 8 أغسطس 1976، ويعمل كمدرب كرة قدم.

المسيرة الكروية

بدأ سليمان مسيرته الكروية كلاعب في نادي المقاولون العرب، ثم انضم لنادي الإسماعيلي، كما لعب مع نادي الزمالك، ونادي بتروجيت، ونادي طلائع الجيش، ونادي الاتحاد السكندري، كما شارك مع المنتخب المصري في العديد من المباريات الدولية.

المسيرة التدريبية

وبدأ سليمان مسيرته التدريبية بعد اعتزاله اللعب، حيث عمل مساعدًا للعديد من المدربين في مصر، وتولى تدريب بعض الأندية المصرية، وحقق معهم العديد من النجاحات.

الأندية التي تولى تدريبها

وتولى سليمان تدريب أندية الزمالك، وسموحة، ومصر المقاصة، ونادي النجوم، ونادي الإنتاج الحربي، ونادي الأهلي الليبي، الشرطة العراقي.

كما عمل كمدرب مساعد في نادي بتروجيت.

التجربة الدولية

كما عمل سليمان مدربًا للمنتخب المصري الأولمبي، وقاد الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

أبرز إنجازات وبطولات الكابتن مؤمن سليمان

وتوج الكابتن مؤمن سليمان بلقب كأس مصر مع نادي الزمالك عام 2016. قاد الزمالك للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2016. قاد نادي الشرطة العراقي للتويج بلقب الدوري العراقي. حصل على لقب كأس العراق مع نادي الشرطة العراقي. كما توج بلقب كأس السوبر العراقي رفقه نادي الشرطة العراقي.

ويتولى حاليًا الكابتن مؤمن سليمان مهمة تدريب فريق الشرطة العراقي.