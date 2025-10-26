معدات وحفارات مصرية تستعد لعبور معبر رفح للمشاركة فى إعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - بدأت مصر في إرسال معدات ثقيلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تمهيدًا لعمليات إعادة الإعمار، وشملت القافلة معدات هندسية من جرافات ورافعات، بالإضافة إلى منازل متنقلة (كرفانات) لتوفير سكن مؤقت للمتضررين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تُعد هذه المعدات جزءًا من خطة مصرية لإزالة الركام وتسهيل العودة إلى الحياة الطبيعية في غزة. وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول هذه المعدات عبر المعبر الحدودي. تُظهر هذه المبادرة التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية وتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء ما دمرته الحروب.