رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:36 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمُبادرات والأنشطة المُجتمعية بمحافظة السويس؛ وكذا محاور الرؤية المُستقبلية، وذلك خلال مسار جولته بالمحافظة اليوم لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات.

وأوضح اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، تطورات تنفيذ المشروعات التي يتم إنجازها أو الجاري العمل عليها في مختلف القطاعات بالمحافظة، وفيما يخص قطاع الطرق، قدّم شرحاً حول أعمال التطوير المنفذة مستعرضًا ما تم إنجازه في شارع عمر بن عبد العزيز بحي الأربعين، وشارع بورسعيد بحي السويس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة حاليًا لتطوير شارع مصر ـ إيران في حي عتاقة، الذي يُعتبر محورًا حيويًا يربط مدينة السويس بالمناطق الصناعية والمجمعات السكنية الجديدة.

وتطرق محافظ السويس إلى قطاع المدارس، موضحًا موقف عددٍ من المدارس الجديدة المُنفذة بالمحافظة، لمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى موقف المدارس الجاري إنشاؤها حالياً، وفي مقدمتها مدرسة النيل الدولية، ومدرسة المتفوقين، إلى جانب موقف المدارس القديمة التي خضعت لأعمال الصيانة، وبينها مدرسة الأهرام الصناعية وعدة مدارس أخرى.

وفيما يتعلق بقطاع تطوير العمران القائم، أوضح اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، أن المحافظة تُعد من المحافظات التي تضم عددًا كبيرًا من التجمعات السكنية التي أنشئت عقب عودة الأهالي من التهجير في منتصف السبعينيات، إلا أنه مع مرور الوقت ونتيجة غياب الصيانة المُنتظمة، تعرضت هذه التجمعات لتدهور جزئي، تعامل معه مشروع تطوير العمران القائم خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى عددٍ من المشروعات الجارية في هذا الصدد ومنها تطوير مدينة السادات بعدد 42 عمارة بإجمالي 840 وحدة سكنية.

وأضاف: أن صيانة المباني القديمة التي تواجه مشكلات إنشائية حادة وتشكل خطرًا على قاطنيها؛ تمثل أولوية عاجلة لضمان سلامة المواطنين، مستعرضًا الموقع العام لمشروع إقامة المدينة السكنية الجديدة على قطعة أرض بمساحة 30 فداناً كمدينة للإسكان البديل، كما تناول التصميم المقترح للمشروع المُخطط أن يتضمن إنشاء 124 مبنى سكنيا، ومحال تجارية، ومبانٍ خدمية متنوعة، وشبكات طرق.

كما تطرق اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي إلى عرض الرؤية المستقبلية للمحافظة، موضحاً أنه فيما يخص محور الاستثمار، فإن محافظة السويس تستهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة، ووضع خطة استراتيجية لذلك بعقد مؤتمر الاستثمار الأول بالسويس، لعرض الفرص الاستثمارية بالسويس أمام رجال الأعمال، في مجالات مختلفة: فندقية، تعليمية، خدمية، وغيرها، لافتاً إلى أن نماذج الاستثمارات المُخططة خلال العام المقبل، تتضمن إقامة مشروع كمبوند سكني متكامل على مساحة 250 فدانا بمنطقة حوض الدرس، ومنتجع سياحي ترفيهي على أرض البحيرة على مساحة 12 فدانا، وإقامة مُنتجع سياحي ترفيهي ومول تجاري على مساحة 10 آلاف م2 بشارع الجلاء، ومشروع منتجع سياحي على مساحة 39 ألف م2 بجوار شاطئ السوايسة.

وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لمحور تشغيل الشباب، فإن محافظة السويس تستكمل تنفيذ خططها للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل للشباب لسوق العمل، وفيما يتعلق بمحور السياحة، يتم العمل على إعادة تشكيل خريطة السياحة بالسويس لجذب المزيد من فرص الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وإعداد برامج لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتنشيط سياحة المهرجانات التي بدأت بمهرجان الأفلام القصيرة جداً، ومهرجان صيد الأسماك الأول بالسويس، وإطلاق حملة ترويجية للسياحة باسم "تعال السويس"، واستقبال وفود تبادل الزيارات مع المحافظات الكبرى.

وأوضح "الشاذلي" فيما يخص الرؤية المستقبلية للمحافظة في محور "القطاع الريفي"، أنه يتم العمل على تحسين حياة المواطن في القطاع الريفي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له، أما فيما يتعلق بمحور "كفاءة الأداء"، فيتم التركيز على رفع كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية المختلفة، لاسيما من خلال تدريب وتأهيل العاملين في جميع القطاعات الخدمية.

وفيما يخص محور "البنية التحتية"، يتم العمل وفق رؤية تستهدف اعداد خطة استثمارية للمحافظة، تتماشى مع الاحتياجات الفعلية والعاجلة لأحياء المحافظة، تضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التوسع في تطوير العمران القائم للمدن السكنية القديمة، وإنشاء مدن سكنية جديدة متكاملة الخدمات، وكذا مواصلة خطط التطوير الشامل لشبكات الطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي في جميع الأحياء بالتنسيق مع مختلف الجهات، إلى جانب تعزيز خطط المتابعة الميدانية لمراقبة نسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية بشكل دوري، مع رفع تقارير أسبوعية لاتخاذ القرارات التصحيحية السريعة.

وفيما يتعلق بالمُبادرات المجتمعية، اوضح أن المحافظة نفذت ورعت العديد من المُبادرات المجتمعية، من بينها مبادرة "استخدمها صح"، التي تهدُف إلى العمل على ترشيد استهلاك الموارد العامة، في المصالح الحكومية بمحافظة السويس، لإيصال رسالة واضحة للمواطنين بأن الإدارة الحكيمة للموارد تبدأ من المؤسسات الحكومية، بما يعزز ثقة المواطنين وينعكس أيضًا على سلوكه لجعله أكثر وعياً بالمسئولية تجاه المال العام والوطن، إلى جانب مبادرة "سفراء السويس"، التي تستهدف نشر الوعي بالتراث الثقافي بالسويس، وتعزيز الهوية البصرية من خلال التبصير بأهم معالم السويس السياحية وتدريب الشباب وسائقي التاكسي ليكونوا سفراء للسويس، وتنشئة أجيال تؤمن بدورها في نقل الصورة الأجمل عن السويس ليكونوا سفراء لمحافظتهم، وكذا مبادرة "الأمان والتوفير" والتي تهدف لتوفير وسيلة نقل آمنة للأسر بالسويس والزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد والالتزام بقانون المرور ودعم سائقي الأجرة الملتزمين بالقواعد والقوانين، وكذا مبادرة "احنا محتاجينلك"، وتهدف لتزكية روح التكافل الاجتماعي وتعزيزها في النفوس وتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مبادرات "النظافة ثقافة"، و"هنجمل بلدنا بايد ولادنا"، للحفاظ على البيئة وتجميل السويس، ومبادرة "سمك البلد لأهل البلد"، لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين في المحافظة.

وحرصًا على الجانب التوعوي والتثقيفي للمواطنين، شهدت المحافظة تنظيم العديد من الأنشطة التثقيفية، أبرزها الندوة التثقيفية بمناسبة أعياد أكتوبر 1973، إلى جانب عقد محاضرات حول الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري، وزيادة الوعي بأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، والترابط الأسري، بالإضافة إلى إقامة مهرجان صيد الأسماك الأول بالسويس، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، والذي تضمن تنظيم مسابقة لصيد الأسماك، ومعرض لبيع الأسماك من خلال عدة تجار بأسعار مخفضة لأنواع الأسماك التي تشتهر بها السويس، إلى جانب تنظيم بطولات رياضية شاطئية، وورش وأنشطة فنية وتوعوية، بينها ورش لتعليم الأطفال الصيد، فضلاً عن الحفلات الغنائية، واحياء التراث الفني والثقافي المرتبط بالمحافظة.