مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 نحو ملعب فيلا بارك، الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس لكلا الفريقين، حيث يسعى السيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا إلى استعادة الصدارة بعد تعثرات متتالية، بينما يطمح أستون فيلا بقيادة مواطنه أوناي إيمري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف فوز ثمين يعزز به موقعه في منتصف جدول الترتيب.

كما تحظى المواجهة بمتابعة خاصة من الجماهير المصرية، في ظل احتمال مشاركة النجم عمر مرموش ضمن التشكيل الأساسي لأستون فيلا، بعدما قدم مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الفريق، ليصبح أحد الأوراق الهجومية المهمة في التشكيل الإنجليزي.

مانشستر سيتي في اختبار قوي أمام أستون فيلا اليوم بمشاركة مرتقبة لعمر مرموش

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنجهام، معقل فريق أستون فيلا.

وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS HD المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط ترقب جماهيري واسع لأداء حامل اللقب في مواجهة خصم قوي على ملعبه.

موقف الفريقين في جدول الترتيب قبل المباراة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة جمعها من 8 مباريات، بعد أن حقق 5 انتصارات وتعادلًا وحيدًا وتلقى خسارتين، ويبحث اليوم عن انتصار جديد يُعيد إليه الثقة ويُبقيه قريبًا من صدارة الترتيب.

أما أستون فيلا، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وخسر مواجهتين. ويسعى الفريق بقيادة إيمري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، مستفيدًا من دعم جماهيره في ملعب فيلا بارك.

مشاركة مرتقبة لعمر مرموش

تترقب الجماهير المصرية والعربية مشاركة النجم عمر مرموش مع أستون فيلا في مواجهة اليوم، حيث يواصل اللاعب تقديم عروض قوية في الدوري الإنجليزي.

ويعتمد عليه المدير الفني أوناي إيمري بشكل متزايد في الخط الهجومي، نظرًا لسرعته وقدرته على اختراق الدفاعات وصناعة الفرص، مما يجعل مشاركته أمام مانشستر سيتي ورقة هجومية مهمة للفريق.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – روبن دياز – جوسكو جفارديول

وسط الملعب: نيكولاس جونزاليس – ريكو لويس – بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: جيريمي دوكو – سافينيو – إيرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لأستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: إيزري كونسا – ب أو توريس – لوكاس ديني – ماتي كاش

وسط الملعب: بوجارد – بوبكر كامارا – روجرز

خط الهجوم: جون ماكجين – أولي واتكينز – مالين

صراع تكتيكي بين جوارديولا وإيمري

من المتوقع أن تشهد المواجهة صدامًا تكتيكيًا مثيرًا بين الإسبانيين بيب جوارديولا وأوناي إيمري، خاصة أن كلا المدربين يعتمد على أسلوب هجومي متوازن يعتمد على السيطرة على الكرة والتمرير السريع.

وسيحاول جوارديولا الضغط مبكرًا لإجبار أستون فيلا على التراجع، في حين يركز إيمري على الهجمات المرتدة واستغلال سرعة مرموش وواتكينز لضرب دفاع السيتي في العمق.

كلاسيكو الأرض يشعل الأحد الكروي

وبالتوازي مع القمة الإنجليزية، يشهد عشاق كرة القدم مباراة نارية أخرى ضمن الدوري الإسباني، حيث يلتقي ريال مدريد مع برشلونة في كلاسيكو الأرض على ملعب سانتياجو برنابيو في السادسة والربع مساءً، في قمة مرتقبة تُذاع أيضًا عبر قنوات beIN SPORTS HD.