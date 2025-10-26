نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تطلق مسابقة الأئمة النجباء (دوري الأئمة) بجميع المديريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة الأئمة النجباء (دوري الأئمة) بجميع مديريات الأوقاف، على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها العلمية والدعوية الرامية إلى تنفيذ محاور خطتها الدعوية، واستمرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري بشقيه الديني واللاديني، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية وحضارية راسخة.

وتهدف المسابقة إلى تعظيم قدر العلم والاكتشاف والإبداع العلمي والمعرفي لدى الأئمة، وإبراز النماذج المتميزة في العلوم الشرعية والعربية والواقع الدعوي، حيث تُلزم كل إدارة بتشكيل فريق من (10) أئمة من أكفأ علمائها للمشاركة في دوري علمي يُعقد على مستوى الإدارات داخل كل مديرية، بإشراف لجنة علمية متميزة يشكلها مدير مديرية، وصولًا إلى اختيار أفضل فريق يمثل المديرية في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية.

وتستمر التصفيات الأولية داخل المديريات لمدة شهر من تاريخ البدء، على أن تُوافى الوزارة بأسماء أكفأ عشرة أئمة يمثلون كل مديرية في المسابقة النهائية التي تضم (270) إمامًا من (27) مديرية؛ لاختيار بطل دوري الأئمة النجباء على مستوى الجمهورية.

وقد خصصت الوزارة جوائز مالية مجزية للفائزين على النحو الآتي:

-الفريق الأول: (بطل الدوري): مكافأة قدرها (100،000) جنيه.

-الفريق الثاني: مكافأة قدرها (70،000) جنيه.

-الفريق الثالث: مكافأة قدرها (50،000) جنيه.

كما تُمنح المديريات التابع لها الفِرق الفائزة مكافآت مالية على النحو الآتي:

-المديرية التابع لها الفريق الأول: (100،000) جنيه.

-المديرية التابع لها الفريق الثاني: (50،000) جنيه.

-المديرية التابع لها الفريق الثالث: (25،000) جنيه.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتشجيع التنافس العلمي الشريف بين الأئمة، وتحفيزهم على مزيد من الإبداع والتميز في أداء رسالتهم الدعوية، بما يسهم في بناء وعي مستنير ومجتمع راقٍ متماسك؛ يقدر قيمة الوطن ويُعلي شأنه بالعلم والعمل.