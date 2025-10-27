أرسنال يعزز الصدارة وسيتي يتراجع

أرسنال يعزز الصدارة وسيتي يتراجععزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف مساء الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من "البريميرليغ".

وسجل إيبيريتشي إيزي هدف أرسنال الوحيد خلال اللقاء في الدقيقة (39)، ليرفع رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، في حين استمر كريستال بالاس برصيد 13 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الفوز هو الرابع على التوالي لفريق أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والسابع تواليا في مختلف المسابقات.

وشهدت مباريات الجولة التاسعة أيضاً، خسارة مانشستر سيتي بهدف نظيف أمام أستون فيلا.

وتعد هذه الخسارة الأولى لمانشستر سيتي منذ أغسطس الماضي، لتتوقف سلسلته الخالية من الهزائم التي استمرت لتسع مباريات في جميع المسابقات، وتراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة، في حين رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة.

كما حقق بورنموث الفوز على نوتنغهام فورست بهدفين دون رد، ليرفع بورنموث رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، في حين استمر نوتنغهام برصيد 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

وضمن الجولة ذاتها، فاز توتنهام على إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، في حين استمر إيفرتون برصيد 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتغلب بيرنلي على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ليرفع بيرنلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، في حين استمر ولفرهامبتون برصيد نقطتين فقط في المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري.