ليفركوزن يتجاوز أحزانه الأوروبية
فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.
سجل هدفي باير ليفركوزن، إرنست بوكو في الدقيقة (22) وإدموند تابسوبا في الدقيقة (52).
وأكمل فرايبورغ المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيليب لينهارت في الدقيقة (74) بعد نيله بطاقتين صفراوين.
وبهذه النتيجة استعاد باير ليفركوزن عافيته بعد خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي بسباعية في دوري أبطال أوروبا، وحقق اليوم فوزه الخامس في الدوري الألماني هذا الموسم، ليصعد للمركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الرابع، لكنه بقي بعيدا عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر برصيد 24 نقطة.
في المقابل مني فرايبورغ بالخسارة الثالثة هذا الموسم بعدما استهل مشواره في الدوري بهزيمتين تواليا، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.
وفي مباراة أخرى، تغلب شتوتغارت على ضيفه ماينتس بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد ماينتس عند 4 نقاط في المركز 16.
