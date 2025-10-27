نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيفيل: إسرائيل تنتهك سيادة لبنان وتستهدف جنودنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات "اليونيفيل"، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي استهدف دورية لها، قرب بلدة كفركلا، حيث ألقت مسيّرة قنبلة وأطلقت دبابة النار على الجنود، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بالمعدات.

وقالت "اليونيفيل" إن الحادث جاء بعد تحليق سابق لمسيّرة إسرائيلية بشكل عدواني فوق نفس الدورية، مؤكدة أن قوات حفظ السلام اتخذت إجراءات دفاعية لعزل المسيّرة.

واعتبرت "اليونيفيل" أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701 وسيادة لبنان، وتعكس استخفافًا بسلامة وأمن جنود حفظ السلام المكلفين بمهامهم في جنوب البلاد.

وقتل 3 أشخاص، الأحد، في غارات اسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أفادت وزارة الصحة، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قتل "مهرب أسلحة" في حزب الله وعنصرا آخر في الحزب.

ورغم اقتراب وقف لاطلاق النار من إتمام عامه الأول، تواصل اسرائيل شنّ ضربات، خصوصا على جنوب البلاد. وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في حزب الله تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، تمّ التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، حربًا مدمرة بين اسرائيل وحزب الله استمرت أكثر من عام.

ونص الاتفاق على تراجع الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.