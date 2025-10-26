نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من نقابة المهندسين يزور المركز القومي للبحوث لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص نقابة المهندسين المصرية على دعم البحث العلمي وتوطيد التعاون مع المراكز البحثية الوطنية، وانطلاقًا من أهداف اللجنة العلمية بالنقابة في رفع كفاءة المهندسين وتحسين جودة العمل الهندسي، قام وفد من اللجنة بزيارة ميدانية إلى المركز القومي للبحوث صباح الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتطبيق مخرجات الأبحاث في المشروعات الهندسية والتنموية.

ترأس الوفد المهندس محمد سمير شاهين مقرر اللجنة العلمية، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أحمد خضر عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز، والأستاذ الدكتور شيرين كامل أمين أستاذ باحث بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بالمعهد وعضو اللجنة العلمية بالنقابة ومنسق الزيارة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والأساتذة الباحثين بالمركز.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد خضر أبرز المشروعات البحثية التي ينفذها المركز في مجالات الطاقة والمواد المتقدمة وتحلية المياه والبيئة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بتحويل الأبحاث إلى تطبيقات صناعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما قدمت الدكتورة مروة عاطف علي رئيس قسم الغزل والنسيج عرضًا حول المشروعات البحثية الجارية في مجالات تكنولوجيا النسيج والصباغة والطباعة وصناعة الملابس والتريكو، موضحةً دور المركز في تطوير حلول صناعية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.

وأعرب وفد نقابة المهندسين عن تقديره للدور الرائد الذي يقوم به المركز القومي للبحوث في دعم الابتكار والبحث التطبيقي، مشيرين إلى أن النقابة تسعى لربط نتائج الأبحاث العلمية بالواقع العملي والهندسي من خلال توقيع بروتوكولات تعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للمهندسين الشباب، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة في مجالات متعددة، تم تلخيصها في الجدول التالي:

مجال التعاون الأهداف المقترحة الجهات المعنية الطاقة الجديدة والمتجددة تطوير حلول هندسية لتقنيات الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية والرياح معهد البحوث الهندسية – اللجنة العلمية بالنقابة تحلية ومعالجة المياه ابتكار نظم معالجة منخفضة التكلفة لتوفير مياه الشرب والري قسم الهندسة الكيميائية – شعبة الهندسة المدنية المواد المتقدمة وصديقة البيئة إنتاج مواد هندسية عالية الكفاءة وصديقة للبيئة للاستخدام الصناعي قسم المواد – شعبة الهندسة الميكانيكية تكنولوجيا الغزل والنسيج دعم الصناعات الوطنية وتطوير تكنولوجيا الأقمشة والملابس قسم الغزل والنسيج بالمركز – شعبة الهندسة الكيماوية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الهندسية والبحثية المركز القومي للبحوث – اللجنة العلمية بالنقابة

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المعامل البحثية المتخصصة، حيث أعرب أعضاؤه عن إعجابهم بالتجهيزات العلمية الحديثة والكوادر البحثية المتميزة التي يمتلكها المركز القومي للبحوث، مؤكدين أهمية استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة ودعم منظومة البحث والتطوير في مصر.