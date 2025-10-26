نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات رئيس الوزراء من السويس: 11 مليار دولار استثمارات مباشرة بالمنطقة الاقتصادية بفضل البنية الأساسية التي شيدتها الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي من السويس: 11 مليار دولار استثمارات مباشرة بالمنطقة الاقتصادية بفضل البنية الأساسية التي شيدتها الدولة

في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء زيارته اليوم لمحافظة السويس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تحقق من مشروعات للبنية الأساسية في مصر خلال السنوات العشر الماضية هو ما مهد الطريق لجذب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 11 مليار دولار في أكثر من 340 مشروعًا صناعيًا ولوجيستيًا توفر نحو 80 ألف فرصة عمل، مشددًا على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية الشاملة.

احتفال العيد القومي للسويس

استهل رئيس الوزراء حديثه قائلًا:

"أرحب بكم في ختام جولة ميدانية طويلة بمحافظة السويس، ويسعدني أن أحتفل مع أبنائها بالعيد القومي الموافق 24 أكتوبر، وأبلغهم تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي متزامنة مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن السويس كانت وستظل رمزًا للصمود والبطولة.

افتتاحات تنموية وصحية وخدمية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة تضمنت زيارات وافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع ضخم بشركة مصر للبترول يضيف لطاقات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة ويعزز الاعتماد على المكون المحلي، وافتتاح مستشفى صحة المرأة والطفل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف:

"جميع المحافظات التي دخلت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يتلقى فيها المواطن أعلى مستوى من الخدمة بتكلفة رمزية تمامًا"،

مشيرًا إلى أن الدولة تواصل التوسع في المراحل المقبلة من المنظومة لتغطية كل محافظات الجمهورية.

زيارة مفاجئة لمدرسة وتفقد جامعة السويس الأهلية

وأشار رئيس الوزراء إلى قيامه بزيارة مفاجئة لإحدى المدارس الابتدائية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ونسب الحضور، مؤكدًا حرص الحكومة على تطوير التعليم قبل الجامعي.

كما زار جامعة السويس الأهلية التي بدأت الدراسة هذا العام لأول مرة بـ1600 طالب، وقال مدبولي إن هذه الجامعة تمثل نموذجًا للتعليم الحديث الذي يستشرف تخصصات المستقبل، موضحًا أن مصر أصبحت تمتلك 132 جامعة بعد أن كانت 50 فقط قبل عشر سنوات.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. من رؤية إلى واقع

توقف رئيس الوزراء عند الجزء الثاني من الزيارة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن ما يحدث هناك هو ترجمة لرؤية القيادة السياسية التي أرادت تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت في جذب استثمارات مباشرة بقيمة 11 مليار دولار عبر أكثر من 340 مشروعًا وفرت 80 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بفضل تطوير شامل للبنية الأساسية من موانئ وطرق وشبكات مياه وكهرباء وغاز.

شهادة دولية من موانئ دبي العالمية

نقل رئيس الوزراء تصريحات سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، التي أكد فيها أن ما تم إنجازه في البنية الأساسية بمصر خلال السنوات العشر الأخيرة "لم يحدث خلال الخمسين سنة السابقة"، مشيرًا إلى أن ذلك هو ما جعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين.

رد على تساؤلات الإنفاق على البنية الأساسية

وردًا على بعض التساؤلات حول حجم الإنفاق على البنية الأساسية، قال مدبولي:

"من دون هذه المشروعات لم نكن لنستطيع جذب أي استثمارات أو إقامة مصانع، فالبنية الأساسية هي العنصر الجاذب للاستثمار والتنمية".

وأضاف أن الدولة تنظر للبنية الأساسية باعتبارها الركيزة الأولى للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن بناء الدولة لا يتم إلا من خلال الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وهو ما ينعكس على تحسين الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم.

شبكة النقل الحديثة.. قاطرة التنمية

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتكامل منظومة النقل بين الموانئ من خلال شبكة القطارات السريعة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من القطار السريع تبدأ من ميناء السخنة حتى مطروح، بما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع ويدعم التنمية الصناعية والاقتصادية.

تحية لأبناء السويس والعمال بالمنطقة الاقتصادية

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية والتقدير لجميع العاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا حرصه على التواجد المستمر لمتابعة حجم النمو والإقبال الكبير من المستثمرين على إنشاء مصانع ومشروعات جديدة.

واختتم قائلًا: