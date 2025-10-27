نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 أجواء خريفية متقلبة، تتراوح بين الميل للبرودة في الصباح الباكر والحرارة المعتدلة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

شبورة مائية كثيفة وانخفاض الرؤية على بعض الطرق

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تمتد من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء، مما يتطلب من قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على مختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 – الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 19

مطروح: العظمى 27 – الصغرى 19

سوهاج: العظمى 34 – الصغرى 18

قنا: العظمى 36 – الصغرى 18

أسوان: العظمى 36 – الصغرى 22

نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة، وارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس بين النهار والليل، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.