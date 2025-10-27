نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقص وكسر للبروتوكول.. ترامب يخطف الأنظار في جولته الآسيوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأضواء خلال جولته الآسيوية التي انطلقت الأحد وتستمر حتى الخميس، بعد أن ظهر في عدد من المواقف اللافتة، أبرزها رقصه في مطار كوالالمبور وكسره للبروتوكول خلال لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

الرقص في المطار

عند وصول ترامب إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، استُقبل بحفاوة رسمية وشعبية في مطار كوالالمبور الدولي، حيث اصطفت فرق فنية ماليزية لتقديم رقصات تقليدية على أنغام الطبول والموسيقى الوطنية.

وفاجأ ترامب الجميع عندما بدأ يشارك بيده في الحركات الراقصة أثناء سيره على السجادة الحمراء، وسط تصفيق الحضور وعدسات الإعلام، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كسر البروتوكول مع رئيس ماليزيا

وخلال القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا، مازح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ترامب قائلًا إنه “مستعد لكسر بعض القواعد من أجل السلام”، مشيرًا إلى موقف سابق حين طلب ترامب أن يصطحبه في سيارته الرئاسية "الوحش" رغم مخالفة ذلك للبروتوكول الأمني.

وأضاف أنور مبتسمًا: “لدينا الكثير من القواسم المشتركة، فأنا كنت في السجن، وهو كاد أن ينتهي به الأمر هناك”، ما أثار ضحك الحضور.

اتفاق سلام جديد

وفي كوالالمبور، وقع ترامب اتفاقية سلام بين كمبوديا وتايلاند، بعد أشهر من اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار لإنهاء التوترات الحدودية. وأكد ترامب خلال التوقيع أن بلاده تسعى إلى “إعادة القيادة الأمريكية إلى آسيا”، في ظل المنافسة المتصاعدة مع الصين.



تستمر جولة ترامب الآسيوية خمسة أيام وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، وتهدف إلى تعزيز الدور الأمريكي في القارة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ "عودة القيادة الأمريكية إلى آسيا".