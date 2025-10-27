نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددًا.. ووزير الخزانة يكشف المرشحين لخلافة باول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بـ "غير الذكي تمامًا"، في إشارة إلى رفضه لسياسات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مؤكدًا أن قرار اختيار رئيس الفيدرالي الجديد سيُتخذ قبل نهاية العام الجاري.

ترامب: القرار قبل نهاية العام

قال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى اليابان، إن الإعلان عن خليفة جيروم باول سيكون قبل نهاية العام، مضيفًا أن الفيدرالي يتجه إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 29 أكتوبر الجاري، بمقدار متوقع يصل إلى 25 نقطة أساس، وهو الخفض الثاني على التوالي.

وأكد ترامب أنه لا يتوقع أن يترك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت منصبه لتولي رئاسة الفيدرالي، مشددًا على أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى قيادة نقدية "أكثر كفاءة وجرأة"، على حد تعبيره.

بلومبرج: انتهاء ولاية باول في مايو المقبل

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن الرئيس الأمريكي سيعين رئيس الفيدرالي القادم لمدة 14 عامًا تبدأ في عام 2026، بينما تنتهي ولاية جيروم باول الحالية في مايو المقبل، مما يجعل الأشهر القليلة القادمة حاسمة في تحديد مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وزير الخزانة: 5 أسماء يتنافسون على المنصب

من جانبه، كشف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن قائمة المرشحين لخلافة باول تقلصت إلى خمسة أسماء، وهم:

كيفن هاست: المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض.

كيفن وورش: عضو سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كريستوفر والر: عضو حالي في مجلس الفيدرالي.

ميشيل بومان: نائبة رئيس بنك الفيدرالي للإشراف.

ريك ريدر: المدير التنفيذي في شركة "بلاك روك".

وأوضح بيسنت، الذي يقود مقابلات الاختيار، أنه يخطط لإجراء جولة ثانية من المقابلات بعد عطلة عيد الشكر، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم قائمة نهائية "قوية ومتوازنة" للرئيس فور الانتهاء من التقييمات.

خلافات مستمرة بين ترامب وباول

وتأتي تصريحات ترامب ضمن سلسلة من الانتقادات المتكررة لرئيس الفيدرالي، حيث يرى أن سياسات باول المتحفظة في خفض أسعار الفائدة تبطئ النمو الاقتصادي وتحد من التوسع الاستثماري.

بينما يؤكد باول أن قرارات الفيدرالي تستند إلى "البيانات الاقتصادية الموضوعية" وليست خاضعة للضغوط السياسية.