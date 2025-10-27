نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد بوتين بعد تجربة "بوريستنيك": لدينا أفضل غواصة نووية قبالة سواحلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وموسكو، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مقللًا من أهمية تجربة روسيا لصاروخها النووي الجديد "بوريستنيك"، ومهددًا بامتلاك الولايات المتحدة غواصات نووية متطورة ترابط بالقرب من السواحل الروسية.

ترامب يقلل من أهمية التجربة الروسية

قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى اليابان، تعليقًا على إعلان روسيا عن تجربة صاروخ "بوريستنيك": "إنهم يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأفضل في العالم، قبالة سواحلهم مباشرة، لا داعي لأن يقطع الصاروخ مسافة 8000 ميل".

وأضاف: "إنهم لا يستهينون بنا، ونحن أيضًا لا نستهين بهم، نحن نختبر الصواريخ طوال الوقت، ولكن لدينا غواصة نووية، ولسنا بحاجة لقطع كل هذه المسافات".

بوتين يشيد بصاروخ "بوريستنيك"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عن نجاح تجربة صاروخ "بوريستنيك"، الذي وصفه بأنه "فريد من نوعه"، مؤكدًا أن الجيش الروسي أجرى اختبارات جديدة عليه.

ويُعرف الصاروخ، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم SSC-X-9 Skyfall وفق تسمية حلف الناتو، بأنه صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية وقادر على قطع أكثر من 8000 ميل.

ترامب يطالب بوتين بإنهاء الحرب في أوكرانيا

تابع ترامب قائلًا: "لا أعتقد أن ما يقوله بوتين مناسب، عليه أن ينهي الحرب في أوكرانيا، حرب كان من المفترض أن تستغرق أسبوعًا واحدًا، لكنها الآن في عامها الرابع تقريبًا، هذا ما يجب أن يفعله بدلًا من اختبار الصواريخ".

تصريحات سابقة وتصعيد متبادل

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، أعلن ترامب أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين أمريكيتين ردًا على ما وصفه بـ "تصريحات استفزازية للغاية" من الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بشأن القدرات النووية لروسيا.

وكتب ترامب حينها على موقعه "تروث سوشيال": "بناء على التصريحات الاستفزازية لميدفيديف، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة تحسبًا لأي تطورات".

ميدفيديف يرد بسخرية على ترامب

ورد ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات ترامب عبر تطبيق "تليجرام" قائلًا: "إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبيًا من رئيس الولايات المتحدة، فهذا يعني أن روسيا على حق وتسير في الطريق الصحيح".

وأضاف ميدفيديف متهكمًا: "أما بالنسبة لاقترابي من منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن الموتى الأحياء، وكيف يمكن لـ‘اليد الميتة‘ أن تكون خطيرة".