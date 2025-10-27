إعلام عبرى يكشف النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن جثث الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - كشفت تقرير إسرائيلي، النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن جثث الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأفاد التقرير لهيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تعرف مواقع 9، من أصل 13 جثة، من جثث رهائنها في غزة، في حين ما زالت أماكن الجثث الأربع المتبقية مجهولة لها، وذلك وسط ازدياد الضغوط على حركة حماس لاستئناف تسليم الجثث وفقاً لبنود وقف إطلاق النار.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أكد، لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، خلال زيارته إسرائيل، الأسبوع الماضي، أهمية إعادة الجثث، قائلاً له إن "إسرائيل أمضت أكثر من عقد في محاولة العثور على رفات هدار غولدين، الجندي الذي قُتل عام 2014، وجثته واحدة من بين 13 جثة لم يُعثر عليها بعد".

وقالت حركة حماس، أمس الأحد، إنها وسّعت نطاق بحثها عن جثث الرهائن في قطاع غزة.