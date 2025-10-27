مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شحنات وقود وغاز "فيديو"

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح المصري، إن القوافل المصرية مستمرة في العبور نحو معبري كرم أبو سالم والعوجة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من شاحنات الوقود قد عبرت بالفعل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما تبقى عدد محدود من الشاحنات في طريقها للعبور.

وأضاف الغنام، أن شاحنات الغاز المخصصة للطهي دخلت بالفعل إلى القطاع، مؤكدًا أنها تمثل نقطة تحول مهمة للغاية في ظل احتياج السكان للطاقة، خاصة بعد توقف عدد كبير من المخابز بسبب نقص الوقود، موضحا أن هذه الإمدادات ضرورية لإعادة الحياة إلى بعض القطاعات الحيوية التي تضررت بشدة نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأشار مراسل إكسترا نيوز إلى أن المساعدات المصرية النوعية تشمل أيضًا معدات ثقيلة ستلعب دورًا أساسيًا في تعبيد الطرق وإعادة الحيوية للبنية التحتية داخل القطاع خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الرهان الآن على قدرة هذه المعدات على إحداث فارق حقيقي في تحسين الأوضاع المعيشية داخل غزة.

وأوضح «الغنام» أن حجم المساعدات التي دخلت اليوم تجاوز 400 شاحنة، وهو عدد أكبر من الأيام السابقة، مضيفًا أن وقف إطلاق النار لا يزال مستمرًا مع انطلاق اليوم الثاني من المرحلة الثانية للهدنة، ما يفتح المجال أمام تحسن نسبي في تدفق الإمدادات ودخول مزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى القطاع.